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Погода в Алтайском крае продолжает демонстрироваться свою нестабильность – в регион вновь возвращаются снегопады и метели.

Согласно данным Гидрометцентра, осадки в воскресенье, 19 февраля, будут наблюдаться в отдельных районах. Местами по югу метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.

Днем по краю -9…-14 градусов, в южных районах -4…-9 градусов. Ветер северо-восточный с переходом днем на западный местами будет усиливаться до 15 метров в секунду.

В Барнауле снег ожидается во второй половине дня. Температура в светлое время суток в краевой столице составит -9…-11 градусов. Ветер северо-восточный с переходом днем на западный до 10 метров в секунду.