Фото: Ирина Киселева / amic.ru

В Барнауле начали эвакуировать автомобили, слетевшие с дороги в результате ДТП на Павловском тракте. Об этом порталу Amic.ru сообщили очевидцы.

Напомним, сообщение об аварии появилось в субботу, 18 февраля, около 11:50. На опубликованных очевидцами снимках было видно, что с дороги слетели автомобили Nissan X-TRAIL и Hyundai. Причем первый автомобиль в результате падения перевернулся на крышу, а другой уперся в него.

Уточним, что авария произошла на отрезке между улицами Советской Армии и Фурманова.

Свидетели происшествия отмечали, что пострадавших в результате ДТП нет.