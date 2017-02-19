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Двухэтажный коттедж с каминным залом продают в Барнауле за 10 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 260 квадратных метров находится в поселке Южном

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 260 квадратных метров на участке 11 соток продают в барнаульском поселку Южный за 10 миллионов рублей.

Как указано на сайте Avito.ru, дом расположен на улице Саянская. "Стены 1 этажа — газобетон+облицовочный кирпич. Стены 2 этажа — брус+облицовочный кирпич. Год постройки — 2000 г. Ввод в эксплуатацию — 2004 г. Центральный водопровод, газ, электричество, канализация, 2 котла (газовый, твердотопливный)", — уточняет продавец.

В объявлении также говорится, что на первом этаже дома расположен каминный зал, кухня, ванная комната, спальня. На втором этаже размещены еще спальни, ванная комната и кабинет.

Кроме того, есть гараж и баня. "Возможен торг. Обмен на автомобиль 4wd с вашей доплатой. Обмен на квартиру 1-3 комнаты", — добавляет автор объявления.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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