Фото: МЧС России

Специалисты в субботу, 18 февраля, собираются просканировать Телецкое озеро, где ведутся поиски упавшего вертолета Robinson, специальной экспериментальной аппаратурой, сделанной по заказу Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом поисковой операции.

По его словам, аппаратуру установят на вертолет Robinson R-66, который зависнет над предполагаемым местом крушения. Также источник отметил, что аппаратура разрабатывалась для военного ведомства. С ее помощью попробуют определить точное местонахождение вертолета.

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Напомним, по данным МЧС, в минувшее воскресенье, 12 февраля, в 20:20 по местному времени очевидец сообщил, что в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое рухнул вертолет Robinson R-66. На его борту находилось пятеро: предприниматель Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракицкий со своей супругой Еленой, а также парашютист Глеб Вореводин.

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По данным на 20:00 (крск) пятницы, 17 февраля, два вертолета обследовали 40 квадратных километров акватории озера и береговой линии, а с помощью аппарата "FALKON" — 50 тысяч квадратных метров дна.