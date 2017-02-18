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Межднународное сообщество после окончания холодной войны так и не смогло окончательно наладить отношения с РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
"У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией", — цитирует ТАСС главу немецкого правительства.
При этом германский канцлер подчеркнула, что будет "неустанно работать" во благо установления хороших отношений с РФ, несмотря на разные мнения по некоторым вопросам.
"Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС", — отметила Меркель.
Она добавила, что действие Основополагающего акта Россия — НАТО необходимо сохранить в силе. Он него нельзя отказываться, даже учитывая сложное время, почеркнула канцлер.
"Это означает для меня дальнейшую реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях между НАТО и Россией. Здесь у нас одинаковые интересы, мы должны в этом работать сообща", — добавила она.
По ее мнению, угрозы в сфере кибербезопасности необходимо также обсудить в рамках Совета Россия — НАТО. "Новые информационное возможности, поражение важной инфраструктуры — это серьезные вызовы для демократических государств", — отметила она.
По словам Меркель, в последнее врем часто ведутся разговоры о новостях в целом и сфабрикованных новостях. Канцлер ФРГ считает важным, чтобы граждане принимали самостоятельные решения, опираясь на любые данные.
В заключение она отметила, что Запад и РФ имеют общие интересы в деле борьбы с терроризмом. "Здесь у нас одинаковые интересы, и мы можем действовать в этом вопросе сообща", — подчеркнула глава немецкого правительства.
Комментарии
Простая девчонка из ГДР выросла над собой. ГДР и прочие бывшие соцстраны запада и востока прекрасно влились после холодной войны и развала соцлагеря в мировое сообщество. Да и бывшие союзные республики практически все там.
Просто республики в очередной раз сдались немцам, их экономической экспансии. А Россия не привыкла быть колонией, память предков не позволяет, поэтому идет своим путем
18.02.2017 17:26 - гость - Я соглашусь, что так может рассуждать Сечин, Миллер, братья Ротенберги... У них есть основания заявлять подобным образом, со всей гордостью и памятью о предках.... А для простых людей придумана трам-пам-пам-и- че-там-у-хох-лов
Горбачев предал ГДР
А Россия не привыкла быть колонией, память предков не позволяет, поэтому идет своим путем
Россия именно колония, в которой туземцы продают за бусики и трусики национальные ресурсы.
18.02.2017 17:51 - гость -
Весь мир торгует чем может. Только СССР "гнал" народное богатство без оплаты в надежде на лояльность послушных режимов. Закончилось это печально. А торгует весь мир. С некоторыми странами в современное время это не получается. Остаемся в дураках и в судах.
18.02.2017 17:32 - гость - Сечин, Миллер и братья Ротенберги при всех недостатках не сдали страну при первых намёках на личные санкции, как поступила украинская "элита" во главе с Кернесом и Добкиным. А для таких, как Вы, придумана Бла-бла "борьба с коррупцией и антинародным режимом" под руководством "мирового сообщества" и "покаяние перед всем миром" за то, что не хотим быть их подстилкой. К чему это приводит россияне видели в 1917 и 1991, а "че-там-хохлы" хлебают и сейчас. А нам - некреативным ватникам - есть за что гордиться Родиной и чтить память предков.