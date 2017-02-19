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Рост реальных располагаемых доходов населения зафиксирован в Алтайском крае с начала 2017 года, проинформировали в региональном министерстве экономического развития.

"По итогам января 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 6,1% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае в январе 2017 года увеличились на 0,3%", — указывают в краевом ведомстве.

Отметим, что под термином реальные располагаемые доходы понимаются доходы населения за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции. Именно этот показатель считается наиболее объективным при изучении уровня жизни населения.

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В региональном Минэкономразвития добавляют, что за десятилетие, с 2006 по 2016 год, реальные располагаемые денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 1,6 раза, в то время, как в среднем по России в 1,4 раза.

Также напомним, что по итогам 2016 года средняя заработная плата в Алтайском крае составила 21 185 рублей.

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