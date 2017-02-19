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Рост реальных располагаемых доходов населения зафиксирован в Алтайском крае с начала 2017 года, проинформировали в региональном министерстве экономического развития.
"По итогам января 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 6,1% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае в январе 2017 года увеличились на 0,3%", — указывают в краевом ведомстве.
Отметим, что под термином реальные располагаемые доходы понимаются доходы населения за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции. Именно этот показатель считается наиболее объективным при изучении уровня жизни населения.
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В региональном Минэкономразвития добавляют, что за десятилетие, с 2006 по 2016 год, реальные располагаемые денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 1,6 раза, в то время, как в среднем по России в 1,4 раза.
Также напомним, что по итогам 2016 года средняя заработная плата в Алтайском крае составила 21 185 рублей.
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Комментарии
"С 2006 по 2016 год, реальные располагаемые денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 1,6 раза, в то время, как в среднем по России в 1,4 раза." Но при этом говорят что в крае самая низкая зп в стране. Кто-то тут врёт.
А доход все растет и растет.
Ну так ведь Гарант сказал, что экономика на подъеме, значит и доходы растут. Ну так, среднестатистически... Только не понятно у кого?
С какого такого перепуга взяли такие зарплаты? Подскажите...ГДЕ????????И уровень поднялся!!..Совсем обнаглели,в конец причем!!!!!
Т.е. , если брать рост 0,3%, то на 1 рубль рост 0,3 копейки.У меня пенсия 16 000 руб.Значит доход увеличился в месяц на 4800 коп.Или 48 руб.Если так же пойдет и далее, то за год будет 576 руб.Неплохо, но в реальной жизни я не замечаю роста.
Не прибедняйся Владимирыч.У подполковника КГБ не могёт пенсия быть 16тыр.руб.!Да и зарплата с 2000года щяс у тебя должна быть хорошая.
Написать можно все, бумага стерпит. У кого растет и с какого перепуга не пишут....Пыль в глаза пускают, только опять не понятно кому. Великие сказочники, больше сказать нечего.
у нас разрыв между з/п депутата гос дуры и нашими жителями = 20 раз по все экономическим законам это не должно превышать 3 раза!
Дааа..., лупят цифрами, мама - не горюй! Забыли еще одну - с 1913 по 2017 год, реальные располагаемые денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 287 раз! И снега в Алтайском крае больше, чем по всей России - передовики, однако!