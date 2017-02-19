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Новости

Реальные располагаемые доходы жителей Алтая вновь начали расти – власти

, ИА "Амител"
За январь текущего года увеличение составило 0,3%

Фото: finam.ru

Рост реальных располагаемых доходов населения зафиксирован в Алтайском крае с начала 2017 года, проинформировали в региональном министерстве экономического развития.

"По итогам января 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 6,1% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года.  Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае в январе 2017 года увеличились на 0,3%", — указывают в краевом ведомстве.

Отметим, что под термином реальные располагаемые доходы понимаются доходы населения за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом  инфляции. Именно этот показатель считается наиболее объективным при изучении уровня жизни населения.

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В региональном Минэкономразвития добавляют, что за десятилетие, с 2006 по 2016 год, реальные  располагаемые денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 1,6 раза, в то время, как в среднем по России в 1,4 раза.

Также напомним, что по итогам 2016 года средняя заработная плата в Алтайском крае составила 21 185 рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.02.2017 07:43
- гость -

"С 2006 по 2016 год, реальные располагаемые денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 1,6 раза, в то время, как в среднем по России в 1,4 раза." Но при этом говорят что в крае самая низкая зп в стране. Кто-то тут врёт.

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19.02.2017 07:56
- гость -

А доход все растет и растет.

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19.02.2017 08:04
- гость -

Ну так ведь Гарант сказал, что экономика на подъеме, значит и доходы растут. Ну так, среднестатистически... Только не понятно у кого?

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19.02.2017 08:17
гость

С какого такого перепуга взяли такие зарплаты? Подскажите...ГДЕ????????И уровень поднялся!!..Совсем обнаглели,в конец причем!!!!!

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19.02.2017 08:34
Владимир В.

Т.е. , если брать рост 0,3%, то на 1 рубль рост 0,3 копейки.У меня пенсия 16 000 руб.Значит доход увеличился в месяц на 4800 коп.Или 48 руб.Если так же пойдет и далее, то за год будет 576 руб.Неплохо, но в реальной жизни я не замечаю роста.

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19.02.2017 08:37
8:34

Не прибедняйся Владимирыч.У подполковника КГБ не могёт пенсия быть 16тыр.руб.!Да и зарплата с 2000года щяс у тебя должна быть хорошая.

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19.02.2017 09:10
Татьяна

Написать можно все, бумага стерпит. У кого растет и с какого перепуга не пишут....Пыль в глаза пускают, только опять не понятно кому. Великие сказочники, больше сказать нечего.

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19.02.2017 09:13
- гость -

у нас разрыв между з/п депутата гос дуры и нашими жителями = 20 раз по все экономическим законам это не должно превышать 3 раза!

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19.02.2017 09:19
гость

Дааа..., лупят цифрами, мама - не горюй! Забыли еще одну - с 1913 по 2017 год, реальные располагаемые денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 287 раз! И снега в Алтайском крае больше, чем по всей России - передовики, однако!

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