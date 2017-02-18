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Морозы, туман и метель ожидают жителей Алтайского края в воскресенье, 19 февраля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, в крае ночью осадков не будет. Температура составит от 20 до 25 градусов мороза, причем в северных и восточных районах столбик термометра опустится до -25...-30, а в южных — до -15...-20. В утренние часы местами будет изморозь и туман. Днем в отдельных районах Алтайского края пройдет снег, местами по югу метель, на дорогах будет гололедица. Температура за окном составит -9...-14 градусов, а по югу будет от 4 до 9 мороза.

В столице региона ночью также будет без осадков. Температура будет равна -25...-27 градусам. Утром барнаульцев ждут туман, изморозь и гололедица на дорогах. Во второй половине дня в городе пойдет снег. Температура днем составит -9...-11 градусов.

В крае и столице будет дуть северо-восточный ветер с переходом днем на западный. Ночью 3-8 метров в секунду, а днем от 5 до 10 метров.