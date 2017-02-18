Жительницу Екатеринбурга и ее сына задержали за убийство почтальона

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Женщина-почтальон, разносившая пенсии, убита в Екатеринбурге. Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Днем 17 февраля жители дома на улице Самоцветный бульвар обратились в полицию, сообщив, что на лестничной площадке лежит тело женщины с признаками насильственной смерти. Потерпевшая 1956 года рождения работала в отделении связи и разносила пенсии. По факту убийства Следственное управление СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело.

"Сотрудники полиции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами УМВД России по Екатеринбургу задержали подозреваемых в убийстве 61-летнего почтальона. Ими оказались местная жительница 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения", — сказала Ирина Волк.

В свою очередь руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщил, что "на место происшествия выехала и работает усиленная следственно-оперативная группа УМВД по Екатеринбургу и территориального ОВД". "Оперуполномоченные отрабатывают различные версии случившегося", — добавил он.

По данным местных СМИ, у погибшей была сумка, в которой находилось около 240 тыс. рублей, она пропала.