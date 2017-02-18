Росавиация готова предоставить помощь в расшифровке данных с РЛС по MH17

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Первичные данные о крушении малайзийского Boeing были переданы международной комиссии в максимально подробном виде, говорится в сообщении Росавиации.

"Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде — необработанными — что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности", — говорится в сообщении.

РФ готова предоставить комиссии по расследованию крушения MH-17 помощь специалистов, знакомых с дешифрованием информации с радиолокатора.

"Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора", — говорится в сообщении.

Формат, в котором Нидерланды предлагают передавать первичные данные о крушении MH-17, не позволяет увидеть даже 25% первичной информации локатора, говорится в сообщении Росавиации.

"Формат ASTERIX, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора", — говорится в сообщении.

Данные первичной радиолокации, переданные РФ в комиссию по расследованию причин крушения MH-17, всегда имеют собственный формат шифрования, говорится в сообщении Росавиации.

"Данные первичной радиолокации, переданные Россией, представляют собой данные, циркулирующие внутри самого радиолокатора, который является специфическим профессиональным оборудованием и всегда имеет собственный формат шифрования данных", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее голландская прокуратура распространила заявление, в котором отметила, что на анализ первичных радиолокационных данных, полученных из России в рамках проведения уголовного расследования крушения Boeing на Украине в 2014 году, потребуется дополнительное время. В ведомстве сослались на необычный формат данных, в связи с чем пришлось привлекать внешнюю экспертизу для дополнительной проверки.

При этом прокуратура отметила, что российские власти предоставили отдельное программное обеспечение для анализа данных. Однако ведомству потребовалось дополнительное время для того, чтобы перевести его с русского языка, а затем проверить на предмет функциональности и надежности. Оба этих процесса — перевода и изучения программного обеспечения — заняли много времени, и только после этого информация могла быть проанализирована, объяснила прокуратура.

Пассажирский самолет Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. В качестве причин катастрофы выдвигались версии о попадании ракеты "земля — воздух" или "воздух — воздух".

Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики обвинили в случившемся друг друга. 21 июля Совет Безопасности ООН потребовал провести всестороннее и независимое расследование. Представители РФ неоднократно высказывали недовольство тем, как это расследование ведется, а также заявляли, что представленные российской стороной данные игнорируются.