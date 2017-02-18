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Соединенные Штаты считают, что РФ должна нести ответственность за свои действия на востоке Украины. Соответствующее заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс, пишет РИА Новости.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что необходимо сделать так, чтобы РФ несла ответственность, от нее необходимо требовать выполнения минских соглашений, "чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался".

"США продолжат привлекать Россию к ответственности, даже пока мы в поиске новых точек соприкосновения, как вы знаете, Трамп верит, что они могут быть найдены", — цитирует РБК вице-президента Штатов.

При этом Пенс подчеркнул, что Америка продолжит поддерживать программу развертывания новых сил НАТО в Восточной Европе для борьбы с попытками РФ "силой переписать границы мира".

Агентство отмечает, что Киев ранее не раз обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия данные обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, а также заинтересована в скорейшем преодолении Украиной политического и экономического кризиса.