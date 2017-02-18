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Правоохранители разыскивают в Рубцовске мошенников, которые похищают у горожан деньги и ювелирные украшения. Подозреваемыми являются лица с цыганской внешностью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что зачастую от рук аферистов страдают пожилые люди, которые хотят излечиться от так называемой "порчи". Мошенники действуют так: злоумышленницы заходят в подъезд дома, звонят в квартиры и просят помочь им продуктами или дать воды. После того, как они попадают в квартиру, внушают хозяевам, что они тяжело больны, и просят предоставить деньги якобы для совершения ритуала, после которого люди окончательно смогут излечиться. После этого аферистки исчезают в неизвестном направлении вместе с похищенным.

По данным стражей правопорядка, накануне днем подобным образом была обманута пожилая рубцовчанка, которая живет в доме по улице Тракторной. После того, как ее квартиру посетила мошенница, у женщины пропали деньги и золотые серьги.

Полиция предупреждает о возможном появлении незнакомцев и рекомендует не открывать им двери в подъезд, и, тем более, в свою квартиру или дом, а также сразу сообщать о посторонних в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного).