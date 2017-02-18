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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) задействовало два истребителя F-15 для того, чтобы перехватить самолет, который пролетал рядом с зимней резиденцией американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Fox News.

Уточняется, что пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера. Военный перехват был осуществлен для того, чтобы вынудить неопознанный самолет восстановить связь с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации, а также заставить пилота судна проследовать их инструкциям для безопасного приземления и принятия последующих мер, отмечается в заявлении NORAD.

Во время перехвата, для которого F-15 пришлось набрать сверхзвуковую скорость, удалось наладить контакт с воздушным судном.

Отмечается, что громкий гул от летевших самолетов ВВС США напугал многих местных жителей.