Фото: vk.com/barneos22

Барнаульский водоканал оперативно устранил коммунальную аварию, которая произошла днем в субботу, 18 февраля, в Барнауле.

В пресс-службе водоканала уточняют, что около 15:00 на улице Пушкина в районе дома №76 было выявлено повреждение на водопроводе диаметром 200 мм. На место аварии сразу прибыла бригада специалистов. В 16:10 они локализовали поврежденный участок и прекратили выход воды, а дорожные службы оповестили о необходимости убрать наледь с дороги.

В 17:00 все ремонтные работы были завершены, а водоснабжение восстановлено.

Добавим, что очевидцы успели сделать фотографии с места "потопа". Снимки были размещены в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".