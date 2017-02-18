Фото: shardsoglass.com

Московские полицейские ищут злоумышленника, который разбил стекло автомобиля и похитил пакет с 10 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 17 февраля, в 20:15. На улице неизвестный мужчина подошел к машине марки BMW X6, за рулем которой находилась 30-летняя женщина, разбил кулаком стекло, а затем похитил с пассажирского сиденья деньги. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Пострадавшая заявила, что преступник похитил 10 миллионов рублей. По факту грабежа возбуждено дело, устанавливается личность грабителя и проводятся мероприятия по его задержанию.