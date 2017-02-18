Фото: youtube.com

В сети опубликовано видео схватки таксиста с "зайцем" на крыше автобуса в Кемерове. Запись размещена в группе "Инцидент Кемерово" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев происшествия, пассажир отказался отдавать таксисту деньги за проезд, после чего забрался на троллейбус, а затем перепрыгнул на автобус, где его и поймал разъяренный водитель.

Свидетели также отмечают, что водитель перед погоней взял с собой электрошокер. "И началась битва", — написал один из очевидцев.

Данных о том, чем закончился конфликт, нет.

В данный момент кемеровчане активно обсуждают инцидент. Многие осуждают отказ от оплаты проезда, но полагают, что это не дает водителю право бить клиента шокером.