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Спасатели в воскресенье, 12 февраля, продолжат поиски вертолета, упавшего на Телецком озере неделю назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

В ведомстве уточняют, что по данным на субботу, 18 февраля, уже было обследовано двумя вертолетами 31 квадратный километр акватории озера и береговой линии. Кроме этого, благодаря аппарату Фалькон, удалось обследовать 210 тысяч квадратных метров дна.

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В поисках участвуют 56 сотрудников МЧС 16 единиц техники, три плавсредства.

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Как ранее сообщалось, специалисты 18 февраля собирались просканировать Телецкое озеро специальной экспериментальной аппаратурой, сделанной по заказу Минобороны.

Напомним, неделю назад в воскресенье, 12 февраля, в 20:20 по местному времени очевидец сообщил, что в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое рухнул вертолет Robinson R-66. На его борту находилось пятеро: предприниматель Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракицкий со своей супругой Еленой, а также парашютист Глеб Вореводин.