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Российские биатлонисты Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин самостоятельно исполнили гимн России на церемонии награждения мужской сборной на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом пишет "Интерфакс".
Это произошло из-за того, что организаторы перепутали гимн России. Во время церемонии начала звучать "Патриотическая песня" Михаила Глинки, которая была гимном Российской федерации с 1991 по 2000 год.
Организаторы сослались на технические неполадки. Микрофон россиянам вынес комментатор Дмитрий Губеринев.
Отметим, что российские спортсмены выиграли мужскую эстафету 4х7,5 км, преодолев дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами. Второе место досталось Франции, а третье- Австрии.
Комментарии
Только из-за этого уже надо посмотреть! Молодцы! А то... руки не жмут, а результатов 0.
очередная провокация на этот раз не удалась
Губерниеву валерьянки налейте, иногда стыдно за поведение, у всего есть предел....