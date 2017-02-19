Фото: pastinfo.am

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично оказал помощь сотруднику своей охраны, упавшему под автобус, в котором был сам глава страны. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, кортеж президента выезжал из центра Элязыга, когда сотрудник охраны сделал неверный шаг и упал прямо под автобус. Президент тут же вышел из транспортного средства и попытался оказать помощь пострадавшему. Он находился с телохранителем до тех пор, пока не приехали врачи. Сейчас охранник находится в больнице.