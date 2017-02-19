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Бийские полицейские подозревают сотрудника одного из аварийного комиссариатов в фальсификации документов, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, подозреваемый сильно изменили картину ДТП. Во-первых, в документах стояла не настоящая дата происшествия. Во-вторых, стояла другая фамилия водителя одного из пострадавших авто. Благодаря таким махинациям подозреваемые надеялись получить выплату по страховке, которая на момент аварии отсутствовала и была оформлена позже.

В этих действиях усматривается признаки состава преступления, предусмотренного статье Уголовного кодекса России "мошенничество".