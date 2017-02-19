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Бийские полицейские подозревают сотрудника одного из аварийного комиссариатов в фальсификации документов, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, подозреваемый сильно изменили картину ДТП. Во-первых, в документах стояла не настоящая дата происшествия. Во-вторых, стояла другая фамилия водителя одного из пострадавших авто. Благодаря таким махинациям подозреваемые надеялись получить выплату по страховке, которая на момент аварии отсутствовала и была оформлена позже.
В этих действиях усматривается признаки состава преступления, предусмотренного статье Уголовного кодекса России "мошенничество".
Комментарии
Зарабатывают на ОСАГО мошенники, страховые жалуются на низкие тарифы и постоянно их увеличивают, а нормальные граждане все это спонсируют. Хватит понимать тарифы, увеличивайте сроки отсидки штрафы и т.д.
Чему удивляться? Н...и коммерса, и ты - молодец. Н..и государство - так это вообще национальная идея. Скрепы рядом не стояли.