Фото: dialog.ua
Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что РФ временно признает документы граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областей Украины. Указ опубликован на сайте Кремля.
В документе сказано, что это сделано "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".
В указе, подписанном президентом России, подчеркивается, что это временная мера "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".
Также в документе сказано, что граждане этих районов смогут въезжать в Россию и выезжать из нашей страны без виз.
Комментарии
Главный вопрос: почему ЛДНРовские паспорта - не на ЛДНРовском языке, а на иностранном русском?
Суть признания Путиным паспортов ЛДНР в том, что в России нема грошей гонять фуры с гуманитаркой из военторга. Приезжайте сами.
Путин о людях заботится, в отличие от Пороха
Путин о людях заботится, в отличие от Пороха
И имена этих людей знает вся страна.
Сильный человек.Одним росчерком пера навсегда отказался даже от иллюзорного шанса отменить санкции. И этим указом заранее обрек любые договоренности с США на полный провал. Не всякий политик ради своих амбиций поставит на карту весь свой мир.
Иди на заборах пиши.
19.02.2017 12:10 так ему плевать на народ, страдающий от продуктовых санкций, установленных им же! он то лучше с каждым днём живёт и ест !
"народ, страдающий от продуктовых санкций" Это ты о ком, о каких продуктах и о какой стране? Где голод?
12:10 Бедненький, как тебе страшно жЫть! Не мучься, лучше об стенку с разбега. Не для того санкции вводят, чтобы их отменять, а против нашей страны они были всегда, даже в Отечественную.
19.02.2017 12:22 абсолютное большинство граждан РФ (71%) экономят на продуктах, из них 26% существенно ограничивают себя (ВЦИОМ). все цены после крымнаша поднялись втрое а доходы остались прежними!
"и о какой стране? Где голод?" в той стране, в которой собираются ввести продуктовые карточки, не ?
19.02.2017 12:26 предмет спора надо знать -санкции запад ввел против дружкоа презика, в отместку продуктовые санкции ввёл презик против своего народа!
Ну и правильно. Только поздно. Давно надо было и паспорта признать, и республики. По итогам референдума 2014. Столько бы народа живыми остались
19.02.2017 12:29 и провести референдум в Восточной Пруссии, пообещав там немецкие пенсии 3000 евро!
В указе, подписанном президентом России, подчеркивается, что это временная мера "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений". _____________________________________________________
Бося, а Новороссия будет?
Нееет, ужо не будит. Ло-ох я последний, поверил вождю
19.02.2017 12:32 - гость -
В Восточной Пруссии 1946 года 99% русских живет. Половина из них военные. Плюс члены их семей. Итоги референдума сказать какие будут?
19.02.2017 12:49 не смешите меня, посмотрите на "элиту" - она вся давно живет на западе! учится и лечится - даже дочка санкционного роттенберга там спецклинику организовала.
Вообще надо было Донбасс и ДНР/ЛНР сразу вместе с Крымом присоединять. А Львовщину отдать полякам. Вот это была бы геополитика. Но ещё не поздно.
227 19 февраля 2017 г. 13:23 Но ещё не поздно
Вот Пу...пок прочитает и сразу так и сделает. Без тебя ему до этого самому, ну никак.
- гость - 19 февраля 2017 г. 12:27 "и о какой стране? Где голод?" в той стране, в которой собираются ввести продуктовые карточки, не ?
Ты наверное удивишься,но в Америке давным -давно существуют эти карточки
А вообще, если уж на то пошло, то такие дела с голой задницей не делаются. Ну не может 2% мирового ВВП диктовать условия 50%м! За 16 лет что-то можно было сделать для того, что бы в страна кроме трубы и карьера еще что-то было.
Россия наступает на те же грабли, что и СССР - никчёмные войны за других, сбитый боинг, безвозмездная помощь диктаторам (беларусь венесуэла сирия кндр), холодная война и гонка вооружений, поддержка мирового терроризма (арафат асад ильич-шакал), падение своей экономики и уровня жизни....развал страны будет такой же..
Diver 13:22 Босявый говорил, что может, говорил, что Мутин всех переиграл.
Партия жуликов и воров,не желает признания Республик! КПРФ -за их признание,принуждение Окраины к миру! СМЕРТЬ ПРАВОСЕКАМ и их труселям из УПА-УНСО! Фашистов, не добитых в 1945 году,наши братья,готовы,уконтропопить, во благо светлой памяти отцов и дедов! (Все перечисленные организации, запрещены на территории РФ)!
19.02.2017 13:32 да там эти талоны с великой депрессии (было ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО товаров при низких зарплатах), живут на них иммигранты и асоциальные элементы. а ещё там в рекламных газетах вырезают талоны и живут есть тв-шоу на TLC жизнь на талоны посмотри -это совсем другое!
Миротворец, скажи, это все боярка?
А где в ветке,либорасты,утверждающие,что,Путин кинул ЛДНР?
Россия наступает на те же грабли, что и СССР
Для качественного и количественного роста нужны обновления системы управления. При фараоне это тупик.
Гость от 13:45,скажи,это всё,"Эхо Мацы",не?
нет, Миротворец, это Лиза Пескова из Парижа.
19.02.2017 13:43 писямейкер да ты старпёр они тоже за кпрф но про ПЖИВ я с тобой согласен
Гость от 13:50,а думал,что Божена МОРДООБРИЛЬСКА!
TLC жизнь на талоны - подъезжает многодетная семья на тоёта-тундра и набирает продуктов на талоны на 6000 долларов -вот так в США живут на талоны! шоб я так жил!
Ту гость от 13.50,писю вставь в свой рот,ты такой же гейропеес и лейбораст,как твой додин,овальный,ходор,каспорыч,обромович,прохор и все,кто подлежит расстелу без суда и следствия!
Миротворец, завязывай с бояркой, а то в следующий раз померещится недобитый Атилла, или Бату-Хан.
Босявый говорил
Он балабол!
А что мешает?Тупость ума или судимость,в получении Омериканской визы?! Мож мотеринский капитал хотишь с собой забрать? 13:55????
Местный,завязывай писасать на амике ! Не надо гадить в подъездах,как твой бывший шеф-Обама! Сделаем свой город чище! Хе,хе,хе!
Интересна, а пенсионеры ОРДиЛО смогут по этим паспартам палучать пенсию в Куеви?))