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Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что РФ временно признает документы граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областей Украины. Указ опубликован на сайте Кремля.

В документе сказано, что это сделано "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

В указе, подписанном президентом России, подчеркивается, что это временная мера "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".

Также в документе сказано, что граждане этих районов смогут въезжать в Россию и выезжать из нашей страны без виз.