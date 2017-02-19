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Сотрудник правоохранительных органов в Москве ранил сам себя из пистолета при задержании правонарушителя, который открыл стрельбу из охотничьего карабина в подъезде жилого дома. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

ЧП случилось в районе Печатники. Пуля попала в ногу полицейскому. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Как пишет издание, правонарушитель начал стрелять из охотничьего ружья. Полиция задержала стрелявшего. Известно, что он был пьян.