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Сотрудник правоохранительных органов в Москве ранил сам себя из пистолета при задержании правонарушителя, который открыл стрельбу из охотничьего карабина в подъезде жилого дома. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
ЧП случилось в районе Печатники. Пуля попала в ногу полицейскому. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Как пишет издание, правонарушитель начал стрелять из охотничьего ружья. Полиция задержала стрелявшего. Известно, что он был пьян.
Комментарии
Ментик целкость потерял
кто был пьян?