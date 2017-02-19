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Спасатели завершили наземный поиск вертолета Robinson, потерпевшего крушение над Телецким озером в воскресенье, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.
В ведомстве уточняют, что полностью обследовали прилегающую территорию к кордону Кокши. Также проведено обследование дна Телецкого озера с применением геофизического оборудования работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр на вертолете Робинсон. Эти данные теперь будут расшифровывать около двух дней.
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Спасатели продолжают, обследовать дно озера с помощью глубоководного телеуправляемого аппарата "ФАЛЬКОН", совместно работают два плавсредства.
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Как неоднократно писало ИА "Амител" , вертолет Robinson упал в Телецкое озеро неделю назад. На борту воздушного судна находилось пять человек предприниматель Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракицкий со своей супругой Еленой, а также парашютист Глеб Вореводин.
По данным на вечер субботы, 18 февраля, уже было обследовано двумя вертолетами 31 квадратный километр акватории озера и береговой линии. Кроме этого, благодаря аппарату Фалькон, удалось обследовать 210 тысяч квадратных метров дна.
Комментарии
радиолокационного зондирования земных недр - на западе применяют 100ГГц-георадары в поиках туннелей и кладов - но видят они в сухой земле всего метров на 100, а там глубина 300 и вода? геофизического оборудования -скорее всего это был магнитометр.
Тот кто финансирует поиски очень хочет найти подтверждение гибели.