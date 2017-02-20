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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается со снегопадов, метелей и сильного ветра — в регионе действует штормовое предупреждение.

Как сообщили в ЦГМС, в понедельник, 20 февраля, на большей части территории края снег, местами метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Температура днем составит -3…-8 градусов, по востоку до -13 градусов. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 метров.

В Барнауле временами снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура днем в краевой столице составит -7…-7 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду с порывами до 15-20 метров.

