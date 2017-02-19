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Около 160 тысяч жителей Барселоны вышли на улицы города для участия в митинге, поддерживающий прием беженцев, пострадавших от войн. Об этом пишет "ТАСС".

Демонстранты обвинили правительство Испании в невыполнении обещания принять в течение двух лет более 17 тысяч беженцев. Акцию организовало движение "Наш дом — ваш дом".

Ранее испанские власти обещали принять около 17 тысяч человек по квотами ЕС по распределению беженцев. однако в настоящий момент было принято только порядка тысячи беженцев.