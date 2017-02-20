Фото: avito.ru

Коттедж площадью 270 квадратных метров продают за 9,5 миллионов рублей в барнаульском поселке Южный.

Как сообщается на сайте Avito.ru, дом находится на улице Природной и стоит на участке в 10 соток.

"Прекрасный основательный дом в отличном районе. Дом кирпичный, в трех уровнях, шесть комнат, газовое отопление, центральная канализация, сауна, бассейн в доме, три санузла на каждом этаже, два гаража, баня с бассейном, беседка", – говорится в объявлении.

Также отмечается, что на участке разбит плодоносящий сад.

