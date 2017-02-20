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Алтайский край остается в числе регионов Сибири, где фиксируется самая незначительная просроченная задолженность по заработным платам.

Согласно данным Росстата, к началу месяца долг составил 16,4 миллиона рублей. В Республике Алтай вообще не значится долгов, в Хакасии и Тыве показатель составил 0,7 и 3,3 миллиона рублей соответственно.

Во всех остальных регионах Сибирского федерального округа долги по заработной плате больше, чем в Алтайском крае.

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Наиболее неприятная ситуация наблюдается в Новосибирской, Томской и Иркутской областях, где задолженность составляет 106,4 миллиона рублей, 94,6 миллиона рублей и 90,6 миллиона рублей соответственно.

В целом на 1 февраля 2017 года долги по зарплате в СФО составили 640,6 миллиона рублей. В России этот показатель, напомним, составил 3,232 миллиарда рублей.