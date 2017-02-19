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Американский спортсмен Чейл Соннен выразил желание заменить Мэтта Митриона в бою с россиянином Федором Емельяненко. Об этом пишет "Газета.ру".

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Однако это предложение было отвергнуто руководством Bellator.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , бой между Емельяненко и Митрионом был отменен из-за болезни последнего. Американского спортсмена госпитализировали с подозрением на камни в почках. Сообщалось, что спортсмены еще могут сразиться в бою, но несколько позже.