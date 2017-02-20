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Лидер и основатель легендарной группы Nirvana Курт Кобейн 20 февраля 2017 года отметил бы свой полувековой юбилей.

Этого музыканта, который ушел из жизни в возрасте 27 лет, нередко называют последним героем рок-н-ролла. Сам он, судя по его высказываниям, полным самоиронии и даже неприязни к себе, едва ли оценил бы сей статус.

Тем не менее до сих пор песни Курта пользуются невероятной популярностью и востребованностью у молодежи всего мира, а личность лидера Nirvana стала настоящим культом.

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