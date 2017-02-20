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Лидер и основатель легендарной группы Nirvana Курт Кобейн 20 февраля 2017 года отметил бы свой полувековой юбилей.
Этого музыканта, который ушел из жизни в возрасте 27 лет, нередко называют последним героем рок-н-ролла. Сам он, судя по его высказываниям, полным самоиронии и даже неприязни к себе, едва ли оценил бы сей статус.
Тем не менее до сих пор песни Курта пользуются невероятной популярностью и востребованностью у молодежи всего мира, а личность лидера Nirvana стала настоящим культом.
Портал Amic.ru, не забывая вклад Кобейна в мировую культуру, предлагает своим читателям подборку наиболее ярких фраз музыканта:
- Я не могу говорить, я могу только чувствовать;
- Пусть уж меня ненавидят за то, что я есть, чем любят за то, чем я не являюсь;
- Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком;
- Меня зовут Курт, я пою и играю на гитаре, а вообще, я ходячая и разговаривающая бактериальная инфекция;
- Когда я понял, что не найду человека, похожего на меня, я просто перестал заводить дружбу с людьми;
- Я не гомосексуал, хотя я хотел бы им быть лишь для того, чтобы раздражать гомофобов;
- Довольно смешно в 40 лет делать то, что мы вытворяем на сцене сейчас. Вот почему я хочу завязать с карьерой, пока не стало слишком поздно;
- Я, должно быть, один из тех больных нарциссизмом, которые начинают ценить что-то только тогда, когда этого уже нет;
- Быть первым — это все равно что быть 16-м, разве что больше людей будут целовать тебя в зад;
- Я никогда не жаждал ни славы, ни чего-либо подобного. Так уж получилось;
- Если меня посадят в тюрьму, по крайней мере, не надо будет раздавать автографы;
- Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет.
Комментарии
Тем кто мало знаком с творчеством Нирваны предлагаю послушать вот эти композиции: Sappy, Lake of Fire (Meat Puppets), The Man Who Sold The World (Д. Боуи). Музыка на века.