Фото: pixabay.com

Возгорание бани произошло в Центральном районе Барнаула утром в воскресенье, 19 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 09:45. Через 13 минут пожар был локализован, еще через пять минут ликвидирован.

На пожар выезжали восемь сотрудников МЧС на двух единицах техники.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вечером 18 февраля в краевой столице также произошло возгорание бани. Тогда пламя потушили 17 огнеборцев.