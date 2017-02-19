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Знаменитый российский боец Федор Емельяненко в следующий раз проведет поединок в мае или июне, пишет "ТАСС".
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 февраля должен был состоятся бой между американцем Мэттом Митрионом и россиянином. Однако соперника Емельяненко госпитализировали с подозрением на камни в почки.
Кто станет соперником российского спортсмена, пока неизвестно. По словам главы Bellator Скотта Кокера, это может быть американец Мухаммед Лаваль.
"Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок", — сказал он.
Между тем, некоторые спортсмены уже вызывались выступить против россиянина, однако, он отверг все кандидатуры.
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