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Знаменитый российский боец Федор Емельяненко в следующий раз проведет поединок в мае или июне, пишет "ТАСС".

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 февраля должен был состоятся бой между американцем Мэттом Митрионом и россиянином. Однако соперника Емельяненко госпитализировали с подозрением на камни в почки.

Кто станет соперником российского спортсмена, пока неизвестно. По словам главы Bellator Скотта Кокера, это может быть американец Мухаммед Лаваль.

"Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок", — сказал он.

Между тем, некоторые спортсмены уже вызывались выступить против россиянина, однако, он отверг все кандидатуры.