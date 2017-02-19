Фото: pixabay.com

Алтайские синоптики передали штормовое предупреждение на 20 и 21 февраля из-за сильного ветра и продолжительных метелей.

Согласно данных ЦГМС по региону, в эти дни ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, снег, местами сильный, продолжительные метели, на дорогах снежные заносы.

В ночь на 20 февраля столбики термометров опустятся до -15...-20 градусов, при прояснении -23...-28. Днем температура прогреется до -3..-8 градусов, по востоку до -13.

В ночь на вторник, 21 февраля, опять похолодает до -18..-20 градусов.