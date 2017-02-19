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Издание Sunday Telegraph опубликовало материал, в котором говорится, что у спецслужб Великобритании и США есть доказательства причастности России к попытке госпереворота в Черногории в 2016 году. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, в настоящее время Интерпол разыскивает двух граждан России, которые якобы работали на российское правительство и занимались вербовкой людей и подготовкой убийства премьер-министра республики Мило Джукановича.

Издание утверждает, что к этому могут быть причастны "русские националисты". В британском МИД подчеркнули,что власти Черногории должны инициировать тщательное расследование, а затем и суд по этому вопросу.