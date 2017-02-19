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На Арктике начались испытания новой российской военной техники. Ее испытывают военные и представители промышленности, пишет "ТАСС".

Как сообщается, маршрут уже начерчен. Он пройдет от якутского поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду моря Лаптевых, проливам и прибрежной зоне. Все это займет больше двух тысяч километров.

Предполагается, что военные приступят к испытанию армейских снегоходов, двухзвенных гусеничных транспортеров, специальных транспортных средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, а также модернизированных двухзвенных транспортеров семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Кроме этого, как пишет издание, военные будут тестировать кузова-контейнеры, быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки.