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Испытания новой российской военной техники стартовали в Арктике

, ИА "Амител"
Речь идет об армейских снегоходах, двухзвенных гусеничных транспортерах и о другой технике

Фото: pixabay.com

На Арктике начались испытания новой российской военной техники. Ее испытывают военные и представители промышленности, пишет "ТАСС".

Как сообщается, маршрут уже начерчен. Он пройдет от якутского поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду моря Лаптевых, проливам и прибрежной зоне. Все это займет больше двух тысяч километров.

Предполагается, что военные приступят к испытанию армейских снегоходов, двухзвенных гусеничных транспортеров, специальных транспортных средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, а также модернизированных двухзвенных транспортеров семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Кроме этого, как пишет издание, военные будут тестировать кузова-контейнеры, быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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