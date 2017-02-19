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Правоохранительные органы Малайзии определили еще четверых подозреваемых в причастности к убийству старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, четверо мужчин приехали в страну в разные дни. Однако все уехали из Малайзии в один день — в день убийства. Речь идет о подозреваемых в возрасте 33, 34, 55 и 57 .

По-прежнему неизвестна причина смерти Ким Чен Нама. Специалисты ждут результатов токсикологической экспертизы.

Как пишет РИА "Новости", есть предварительная информация, что старший брат Ким Чен Ына мог быть отравлен. Но каким именно ядом также неизвестно.

Напомним, покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Оттуда он собирался лететь к своей семье в Макао, где она живет.