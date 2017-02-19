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Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что Россия начала выходить из жесткого кризиса, но, между тем, попала в стагнацию. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Грефа, в этом году в России ожидается экономический рост. Он отметил, что пока сложно спрогнозировать какие-то конкретные цифры. По его прогнозам, рост составит от 1 до 2%.

Отметим, что в начале этого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что экономика России излечилась от голландской болезни, когда экономика была не диверсифицирована, бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары.

Ранее стало известно, что пост старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка покидает Светлана Миронюк. В самой кредитной организации эту информацию еще не подтвердили. Однако якобы официально это станет известно на следующей неделе.