Фото: vk.com/barneos22

Водители в Алтайском крае предупреждают о плохих погодных условиях на трассах региона. Как пишут местные жители в паблике Barnaul 22, на трассах наблюдаются сильный снег, переметы, боковой ветер и гололед.

Как сообщается, от Павловска до Барнаула видимость нулевая. На трассе Барнаул-Новосибирск наблюдается сильный боковой ветер. Очевидцы делятся, что на трассе Змеиногорск-Курья уже не выпускают грузовые автомобили. Напряженная ситуация складывается и на трассе Рубцовск-Горняк.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , синоптики на 20 и 21 февраля передали штормовое предупреждение. В эти дни ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, снег, местами сильный, продолжительные метели, на дорогах снежные заносы. В ночь на 20 февраля столбики термометров опустятся до -15...-20 градусов, при прояснении -23...-28. Днем температура прогреется до -3..-8 градусов, по востоку до -13.