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Жители Алтайского края смогут жаловаться на свалки в президентском проекте

, ИА "Амител", Александра Черданцева
За год в регионе копится 3,2 млн тонн мусора

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Интерактивная карта свалок — это новый интернет-проект, в котором о незаконных свалках мусора сообщают сами жители. Запускает карту под лозунгом "Генеральная уборка" Общероссийский народный фронт. Его эксперты передают все факты незаконного складирования мусора ответственным чиновникам и проверяют, что делается для ликвидации свалки.

В Алтайском крае карту презентовало региональное отделение ОНФ совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края 17 февраля.

Что это за проект?

Сделать интерактивную карту незаконных свалок предложил президент России, лидер проекта ОНФ Владимир Путин.

Карта начала работать недавно, но сейчас на ней сотни отмеченных населением свалок в разных регионах страны.

В Алтайском крае жители начали заполнять карту еще до официальной презентации проекта. Сейчас на карте региона отмечено 10 мест: в Барнауле, Камне-на-Оби, Рубцовске, Павловске, Ребрихинском и Чарышском районах.

Вот один из примеров:

"Перед домом по адресу г. Барнаул, ул. Тяптина, 45 установлена емкость для сбора бытовых отходов. Площадка никак не огорожена, мусор из емкости выдувается ветром и разносится далеко на десятки метров в разные стороны. Вывоз мусора происходит зачастую с перебоями, мусор, разнесенный ветром, никто не убирает. От этой свалки постоянно идет неприятный запах, также часто мусор загорается, что при сильном ветре может привести к возгоранию домов вблизи свалки".

Фото: kartasvalok.ru

Со сходом снега обращений будет огромное количество, уверен известный эколог, координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса алтайского ОНФ Алексей Грибков.

"Из действующих мест накопления, складирования и захоронения отходов ничтожно мало отвечают требованиям и включены в государственный реестр объектов размещения отходов", – отметил эколог, презентуя проект.

Так, в минувшем году Минприроды (до 1 января 2017 года называлось Главным управлением  природных ресурсов и экологии Алтайского края — прим. ред.) выявило 219 мест размещения несанкционированных свалок. 182 из них были ликвидированы. Прокуратура сообщает о полутора тысячах фактов нарушения законодательства в 2016 году.

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Но на смену одной свалке сразу приходит новая — мусор ведь надо куда-то девать.  

Как работает карта?

Сделать отметку на карте может любой человек. Необходимо найти точное место, о котором вы хотите сообщить, загрузить фото и видео, описать проблему.

Эксперты ОНФ просмотрят заявку, проверят ее достоверность. Если факт подтвердится, направят запросы в органы власти и надзорные ведомства и инициируют процесс по ликвидации незаконной свалки. Например, если речь о свалке, законной и незаконной, на землях гослесфонда, то обращение будет в управление лесами Минприроды, если земли сельхозназначения — Россельхознадзор, если зона ответственности органов местного самоуправления, то в городские, районные или сельские администрации.

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Кстати, в этом же сервисе вы можете сообщить о своей готовности лично принять участие в мероприятиях по ликвидации данного объекта.

Алексей Грибков подчеркнул, что проект — это не только попытка систематизировать проблему, но и способ привлечь к ее решению население.

Поможет?

А будут ли органы власти и надзорные ведомства реагировать на обращения по карте, ведь она не первая такая и в России, и в Алтайском крае?

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин, который представлял проект наряду с Грибковым, высказался однозначно.

"Мы всегда стараемся привлекать общественные движения и организации. Для нас этот проект — помощь. Сегодня мы проводим рейдовые мероприятия по наиболее проблемным маршрутам. Гораздо эффективнее будет работать с конкретными точками", — сказал он и подчеркнул важность участия населения, без помощи которого навести порядок невозможно.

Присутствовавшие на презентации чиновники от Роспотребнадзора, Россельхознадзора подобных публичных заявлений не делали. Но после мероприятия окружили Алексея Грибкова с уточняющими вопросами по работе карты и по дальнейшему взаимодействию.

Мусор Алтайского края

По данным научного сотрудника ИВЭП СО РАН, эксперта группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в Алтайском крае Виктора Резникова, в Алтайском крае более трех тысяч свалок. 90% из них не отвечают современным нормам. Только 40 полигонов включены в госреестр. Остальные несанкционированные или временные (там можно размещать отходы сроком до 11 месяцев).

В регионе 1,6 населенных пунктов, и лишь 40% из них имеют план утилизации и сбора отходов.

В Алтайском крае в 2015 году (данных за 2016 год пока нет) было образовано 3,2 млн тонн отходов 670 видов. Из них использовано и обезврежено только 41%.

Сбором отходов в Алтайском крае занимаются 26 организаций, неофициально – еще около 60.

В переработку идет только самое ликвидное на рынке: металл, бумага, шины, полиэтилен, стекло. Остальное никак не используется вторично и просто складируется.

Устранить проблему только выявлением незаконных свалок и обустройством законных невозможно. Решение, конечно, есть, и оно стоит более 1 млрд рублей. Тема строительства  мусороперерабатывающего комплекса хотя бы в Барнауле обсуждается с конца прошлого года. В обновленном генплане краевой столицы было прописано, что власти намерены найти частного инвестора. Переработка мусора — золотое дно, говорят эксперты.

Смотрите фото: Мусорная цивилизация: кипучая жизнь барнаульского полигона ТБО 

Пока официальная проработка вопроса строительства завода прекращена из-за массовых протестов населения –   жители против строительства такого предприятия близ города.

Но решать ее придется. Полигон ТБО в Барнауле был создан еще в 1974 году и сегодня уже очень устарел. Да и место для складирования там заканчивается. На его обустройство, по словам Резникова, требуется минимум 500 млн рублей.

Для обустройства всей системы утилизации, захоронения и переработки на территории Алтайского края требуется 9,5 млрд рублей.

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Взять их, конечно, негде. Но чтобы мусорить только там, где оборудовано специальное место, больших денег не надо. Нужно желание и консолидированная работа населения, экологов и чиновников.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.02.2017 08:06
- гость -

Ещё долго будут сказываться на матушке России последствия правления Обамы - чмо

0  0
20.02.2017 08:44
- гость -

А убирать -то кто будет?

0  0
20.02.2017 09:17
- гость -

В Конституцию России будут внесены поправки, которые предусматривают бессрочное правление президента РФ. Автором законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Так, согласно предполагаемым изменениям, глава государства, который изберется на выборах в 2018 году, сможет править страной вечно.

«Это позволит укрепить уверенность России в завтрашнем дне. Вернет людям стабильность и веру в себя», – заявил Петр Толстой.

По его словам, «кто бы ни был избран в 2018 году, он должен понимать, что ему нести этот тяжелый крест до последнего вздоха». Согласно опросу ВЦИОМ, 86% граждан выступают за бессрочное правление президента России, из них 86% надеются, что это опять будет Владимир Путин. Остальные 14% респондентов не попали в социологическое исследование.

0  0
20.02.2017 09:55
- гость -

Поселок Мирный (между Павловским трактом и ул. Антона-Петрова) постоянно мусор скидывают в овраги. Гаражи тоже вносят свою лепту. Итог - свалки на п. Мирном регулярно горят, вызываем пожарных, те тушат.

Вопрос - почему пожарные не составляют акт о несанкционированных свалках, которые периодически горят?

0  0
20.02.2017 10:16
- гость -

Да актов можно на составлять выше крыши, толку то от этого! Не санкционированные свалки откуда берутся, неужто марсиане нам гадят или все же сами жители? Кстати фото свалки на ул. Тяптина, 45 классное. Мухосранск во всей красе, впрочем снег растает еще краше будет, картину маслом писать можно! Да уж засрались по уши, мы еще морщин носы в сторону деревни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
20.02.2017 10:34
- гость -

пёсика жалко

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