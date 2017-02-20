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Сильный ветер, снег и гололед стали причинами перекрытия трасс в Алтайском крае. Движение ограничено для всех видов транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

Информация об ограничении движения появилась вечером в воскресенье, 19 февраля. Движение запрещено на дорогах регионального и межмуниципального значения Змеиногорского, Рубцовского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Третьяковского, Поспелихинского, Курьинского, Алейского, Шипуновского, Краснощековского, Петропавловского районов.

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Задействовано 117 сотрудников РСЧС и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека личного состава и 11 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , синоптики передали штормовое предупреждение на 20 и 21 февраля. В эти дни возможны затяжные метели, снег, боковой ветер.