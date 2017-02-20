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Возгорание жилого дома вместе с надворными постройками произошло в Барнауле вечером в воскресенье, 19 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 20:32. Через 31 минуту пожар удалось локализовать, еще через десять минут – ликвидировать.

На пожар выезжали 37 сотрудников РСЧС и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 28 человек личного состава и восемь единиц техники.