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Специалисты в понедельник, 20 февраля, продолжат поиски вертолета, упавшего в Телецкое озеро 12 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

Вчера два вертолета обследовали 209 квадратных километров акватории озера и береговой линии. С помощью аппарата "Фалькон" удалось обследовать чуть более 910 тысяч квадратных метров дна.

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Отметим, что в Республике Алтай на 20 и 21 февраля объявили штормовое предупреждение. В эти дни возможны снег, местами позёмки и метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости, усиление ветра до 15-20 метров в секунду в горах, на перевалах до 27-32 метров в секунду.

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Напомним, вертолет Robinson упал в Телецкое озеро в воскресенье, 12 февраля. На борту воздушного судна находились пять человек: предприниматель Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракитский со своей супругой Еленой, а также парашютист Глеб Вореводин. Накануне стало известно, что спасатели нашли еще два фрагмента кресел вертолета.