Фото: rossija.info
Специалисты в понедельник, 20 февраля, продолжат поиски вертолета, упавшего в Телецкое озеро 12 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.
Вчера два вертолета обследовали 209 квадратных километров акватории озера и береговой линии. С помощью аппарата "Фалькон" удалось обследовать чуть более 910 тысяч квадратных метров дна.
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Отметим, что в Республике Алтай на 20 и 21 февраля объявили штормовое предупреждение. В эти дни возможны снег, местами позёмки и метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости, усиление ветра до 15-20 метров в секунду в горах, на перевалах до 27-32 метров в секунду.
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Напомним, вертолет Robinson упал в Телецкое озеро в воскресенье, 12 февраля. На борту воздушного судна находились пять человек: предприниматель Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракитский со своей супругой Еленой, а также парашютист Глеб Вореводин. Накануне стало известно, что спасатели нашли еще два фрагмента кресел вертолета.
Комментарии
чуть более 910 тысяч квадратных метров дна. так это почти вся акватория,а был ли мальчик
ну тело же одно нашли, да и обломки. Мож что упустили.
сколько отмывка денег.вы задумайтесь...
какая отмывка денег? ищут погибших в катастрофе. Предлагаешь бросить и не искать?
- гость - 20 февраля 2017 г. 09:24 чуть более 910 тысяч квадратных метров дна. так это почти вся акватория,а был ли мальчик
Мальчик прогулял уроки математики и геометрии. Площадь Телецкого озера 223 км2, обследовали 0,91 км2, или 0,4% площади
каждое свое...примирись.
каждое свое...примирись.
Витья, ты снова прогулял очередной урок по русскому языу?
Через какое время пропавшего без вести считают погибшим? И как много наследства (возможно) осталось у Банных?
спасибо.я вас люблю и уважаю...бог рассудит..
давайте лучше наследство делить на первом канале! Малахов потерает свои рученки )
ты. кто.зайди на личку...
зашел, а вы куда делись?
"Вчера два вертолета обследовали 209 квадратных километров акватории озера и береговой линии." _____________________________________ О, это круто! Если учесть, что всё озеро 233 кв. километра...))
развлечение оставте при себе...