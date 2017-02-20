Интернет-мем Ждун стал самым популярным подарком на 23 февраля и 8 марта. В качестве презента можно выбрать фигурку или даже кресло в стиле Ждуна. Фотография скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт набирает огромную популярность. Кто такой Ждун и кого он ждет? Ответы в инфографике Amic.ru.

Для увеличения картинки нажмите на нее.