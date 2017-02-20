Интернет-мем Ждун стал самым популярным подарком на 23 февраля и 8 марта. В качестве презента можно выбрать фигурку или даже кресло в стиле Ждуна. Фотография скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт набирает огромную популярность. Кто такой Ждун и кого он ждет? Ответы в инфографике Amic.ru.
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Комментарии
фу какой он мерзкий
бред
Совсем нас за идиотов принимают чтобы такое уродство подарить мужчине. Хотя некоторая часть молодежи скажет это прикольно.
хорошенький...так жалко его!!!! никто не любит его .... я говорю, что это прикольно!!! мне 37...тётенка
несколько подбородков на сале отъел.