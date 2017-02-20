Интернет-мем Ждун, получивший в России большую популярность, стал самым желанным подарком на ближайшие праздники – 23 февраля и 8 марта. Об этом пишут "Вести. Ru".

Можно подарить фигурку в виде Ждуна, статуэтку или подушку. Кроме этого, можно порадовать близких просто открыткой с изображением интернет-мема.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Ждун – это фотография скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт. Она создала ее для Лейденского университета. Художница назвала свое творение Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона). Это странное существо без ног, с человеческими руками и глазами как у морского слона. Пользователи интернета дали скульптуре свое имя – Ждун, которое прекрасно прижилось.