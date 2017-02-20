Интернет-мем Ждун, получивший в России большую популярность, стал самым желанным подарком на ближайшие праздники – 23 февраля и 8 марта. Об этом пишут "Вести. Ru".
Можно подарить фигурку в виде Ждуна, статуэтку или подушку. Кроме этого, можно порадовать близких просто открыткой с изображением интернет-мема.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Ждун – это фотография скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт. Она создала ее для Лейденского университета. Художница назвала свое творение Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона). Это странное существо без ног, с человеческими руками и глазами как у морского слона. Пользователи интернета дали скульптуре свое имя – Ждун, которое прекрасно прижилось.
Комментарии
Что за бред про 23 февраля? лучше уж носки, чем этот презерватив использованный.
Не, не. Мне на 8-е марта такое не надо.
Только Ждунов и остаётся ждать.
Боже упаси! ))))))))))))
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желаю получить красивое белье на 8 марта зачем мне этот шарик сдутый?
Это маскот Почты России.
20.02.2017 10:05 обезъяна Мужик покупающий стринги и мятую ночнушку - это сильно. Тебе точно надо ждуна или двух.
- гость - 20 февраля 2017 г. 10:20
бюстгальтер и танго
какая ночнушка?)
20.02.2017 10:23 обезъяна
Он еще шарит в бюстгалтерах и танго? ))))
Он еще шарит в бюстгалтерах и танго? ))))
а чо такова то? ну на крайняк сертификат, если прям совсем не шарит
20.02.2017 10:31 Ипонамать
Теперь понятно, почему ты вечно в поисках
Хороший подарок.
Якутский скульптор слепил Ждуна из навоза http://lenta.ru/news/2017/02/15/fu/
Теперь понятно, почему ты вечно в поисках
почему? у меня кстаи нет запросов, подарит - хорошо, не подарит - ну нет и нет, в конце концов не это важно
На ихнего Ждуна есть наш Нежданчик!
даже знает как размер подбирать, представляете?
по руке?