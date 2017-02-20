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США, Россия и Китай возглавляют рейтинг стран-экспортеров оружия

, ИА "Амител"
На долю Штатов выпадает 33% мирового экспорта, на РФ — 23%

Фото: kingisepp.ru

США и Россия остаются главными экспортерами оружия на планете — на эти две страны приходится 56% поставок, сообщает "Российская газета".

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), на Америку приходится 33% мирового экспорта оружия. В числе главных покупателей у Штатов значатся Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Однако в целом поставки оружия из США за последние пять лет осуществлялись минимум в сотню стран.

На Россию выпадает 23% мирового экспорта. Главные партнеры РФ – Индия, Вьетнам и Китай. За последнюю пятилетку из нашей страны оружие продавалось в полусотне стран.

На третьем месте мирового рейтинга значится Китай с долей на рынке в 6,2%. Четвертое место у Франции — 6%, пятое — у Германии с показателем 5,6%.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.02.2017 10:41
Filin

на фото румынский калашников, навродя

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