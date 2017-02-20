Фото: loft-apart.ru

Шесть человек пострадали в результате резни, произошедшей в московской гостинице "Ханой", пишет "Лайф".

Как сообщается, сотрудники гостиницы увидели девушку с глубокими порезами на руках. Благодаря камерам наблюдения удалось установить, что ЧП произошло на 21-м этаже. Там мужчина размахивал вилкой. Он набросился на охранника, который прибыл на место происшествия.

По последней информации, в результате инцидента пострадали шестеро человек. Известно, что пятеро человек являются гражданами Вьетнама, а один человек – гражданин России.