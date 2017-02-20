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Барнаульский клуб "Университет" взял три очка в двух домашних матчах чемпионата Высшей Лиги "А" с лидером "Ярославичем". Игры прошли 18 и 19 февраля в СК "Победа" в Барнауле.

В первом круге в Ярославле "студенты" сумели обыграть главных фаворитов первенства и увезти три очка. Команда Ивана Воронкова набрала хороший ход: неделю назад "Университет" сумел обменяться победами с "МГТУ", идущим в первой тройке чемпионата.

Барнаульская команда с самым маленьким бюджетом в Лиге продолжает не признавать авторитетов. Вот и в первом матче с гостями из Ярославля подопечные Ивана Воронкова уверенно взяли первую партию. Казалось, что "студенты" показывали свою лучшую игру в сезоне. Удавалось практически все: несколькими эйсами подряд отметился Иван Валеев, работал уверенно первый темп атаки и блок. В доигровке и приеме игроки "Университета" были лучше грозного соперника, выступавшего еще недавно в Суперлиге. В итоге "студенты" просто уничтожили с разгромным счетом – 3-0 – "Ярославич" и укрепили свою позицию на четвертом месте в чемпионате.

Во втором матче все случилось с точностью до наоборот. Уже гости были сильнее наших игроков во всех компонентах. При переполненных трибунах СК "Победа" ярославцы доказали, что не случайно находятся на вершине чемпионата и рвутся обратно в Суперлигу. В итоге поражение 0-3 для "Университета", что не является катастрофой. Три очка в матчах против грозной команды — отличный результат.

Впереди у "студентов" выезд к "Прикамью", идущему на второй строчке. Отметим, что в первом круге дома "Университет" дважды проиграл пермякам 3-1. Игры пройдут 25 и 26 февраля.