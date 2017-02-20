Фото: youtube.com

Кадры нападения на Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чем Ына, опубликованы в сети, передает РИА Новости.

На видео зафиксировано, как в аэропорту в Малайзии к мужчине сзади подходит некая женщина, берет его за голову. По истечении нескольких секунд мужчина подходит к сотрудникам службы безопасности, показывая на свое лицо.

Затем, предположительно, Ким Чен Нам и секьюрити идут в медпункт.

Напомним, покушение на сводного брата северокорейского лидера произошло 13 февраля в Малайзии. Ким Чен Нам должен был вылететь к своей семье в Макао.

Согласно имеющимся версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.