Ежегодно в третий понедельник февраля США празднуют День президентов (официальное название — День рождения Вашингтона). Праздник является государственным и образован в честь двух выдающихся американских лидеров — Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Рассказываем несколько любопытных фактов о главах американского государства.

Самый молодой президент

Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901-1909). На момент вступления в должность ему было 42 года. Кстати, Джону Кеннеди, 35-му президенту (1961-1963), было на момент избрания 43 года.

Самый пожилой президент

Рональд Рейган, 40-й президент США (1981-1989). На момент первой инаугурации ему было 69 лет. Кстати, он известен еще и как актёр, и радиоведущий.

Правил страной всего месяц

Уильям Генри Гаррисон занимал пост президента всего лишь месяц (с 4 марта по 4 апреля 1841 года). 4 апреля — дата его смерти. И он стал первым президентом США, умершим в должности. Причина тому — пневмония, которую он заработал во время инаугурации. В тот день была очень плохая погода.

Правил четыре срока подряд

Это 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт. Он правил четыре срока подряд — с 1933 по 1945 год. Самый большой президентский срок в истории Штатов.

Единственный неизбранный президент

38-й президент США (1974 — 1977) Джеральд Форд – единственный, кто не был избран на этот пост в результате выборов. Его назначили после досрочного ухода 37-го президента США Ричарда Никсона.

Единственный президент США, ушедший в отставку

А это как раз 37-й президент США Ричард Никсон. Он занимал пост с 1969 по 1974 год. А в отставку ушел из-за Уотергейтского скандала (история с прослушкой штаба Демократической партии перед выборами).

Первый чернокожий президент

Конечно, это Барак Обама. Он не просто первый чернокожий президент, он еще и первый афроамериканец, выдвинутый на этот пост от одной из двух крупнейших партий. Занимал этот пост два срока подряд — с 2009 по 2017 год.

Единственный беспартийный президент

Первый президент США Джордж Вашингтон не представлял никакую политическую партию. Остальные 44 президента были выдвинуты разными партиями. Большинство – республиканцами и демократами.

Все еще живы

На начало 2017 года в живых остаются пять бывших американских президентов:

92-летний Джимми Картер (годы правления: 1977—1981),

92-летний Джордж Герберт Уокер Буш (1989—1993),

71-летний Билл Клинтон (1993—2001),

71-летний Джордж Уокер Буш (2001—2009),

56-летний Барак Обама (2009—2017).

Умерли в должности

Четыре президента умерли от естественных причин: Уильям Гаррисон (умер в 1841 году), Закари Тейлор (1850), Уоррен Гардинг (1923) и Франклин Рузвельт (1945).

Четыре президента были убиты: Авраам Линкольн (убит в 1865 году), Джеймс Гарфилд (1881), Уильям Мак-Кинли (1901) и Джон Ф. Кеннеди (1963).