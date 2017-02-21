Кому поститься запрещается?

Пост не рекомендуется и даже запрещается некоторым категориям больных.

Например, онкобольным, людям с болезнями пищеварительного тракта (холецистит, язва 12-перстной кишки и желудка), с заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, надпочечников), почечным больным (пиелонефрит, гломерулонефрит), а также больным панкреатитом, анемией, подагрой, эпилепсией.

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Не стоит держать пост больным с нарушениями обмена веществ, перенесшим операцию по трансплантации почек, сердца или печени, имеющим острые и хронические инфекционные заболевания.