Великий пост начинается в 2017 году 27 февраля. Многие из православных христиан почти на полтора месяца отказываются от мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц. Но некоторым людям поститься не рекомендуется или вовсе запрещено.
Например, не стоит в полной мере держать пост детям. У них более интенсивные обменные процессы, ограничения в питании могут привести к нарушениям роста и развития. Также ограничения могут навредить пожилым людям.
Беременным не рекомендуется поститься из-за опасности отсутствия белковых продуктов животного происхождения и железа.
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Пост не рекомендуется и даже запрещается некоторым категориям больных.
Например, онкобольным, людям с болезнями пищеварительного тракта (холецистит, язва 12-перстной кишки и желудка), с заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, надпочечников), почечным больным (пиелонефрит, гломерулонефрит), а также больным панкреатитом, анемией, подагрой, эпилепсией.
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Не стоит держать пост больным с нарушениями обмена веществ, перенесшим операцию по трансплантации почек, сердца или печени, имеющим острые и хронические инфекционные заболевания.
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