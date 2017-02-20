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Молодого работника одного из крестьянско-фермерских хозяйств Михайловского района подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2104, на котором вскоре после совершения преступления парень застрял в снегу.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, машина находилась на территории организации открытой и с ключами в замке зажигания. Вскоре после поступления данных об угоне полиция обнаружила "Жигули" застрявшими в снегу на одной из улиц районного центра.

Задержав злоумышленника, правоохранители установили, что парень пытался откопать застрявшее авто, но не успел этого сделать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Также в отношении молодого человека составлен протокол в связи с тем, что он находился за рулем в состоянии опьянения.

В полиции добавляют, что ранее подозреваемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.