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Девятилетнюю девочку в Махачкале насмерть загрызли бродячие собаки, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник.

Как сообщается, ЧП произошло на улице Петра I. Девочку нашли ее родители на обочине дороги. Они вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребенка не удалось.