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Новости

Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Махачкале

, ИА "Амител"
ЧП произошло в Махачкале на улице Петра I

Фото: pixabay.com

Девятилетнюю девочку в Махачкале насмерть загрызли бродячие собаки, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник.

Как сообщается, ЧП произошло на улице Петра I. Девочку нашли ее родители на обочине дороги. Они вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребенка не удалось.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

20.02.2017 11:38
- гость -

Бродячих собак быть не должно в принципе. Они должны отлавливаться и после недели-другой выдержки в приюте, если у них не найдется хозяина, тихо усыпляться. Но это должно быть постоянным действием,а не разовой акцией.

0  0
20.02.2017 11:39
- гость -

Давно пора перенимать прогрессивный опыт США. Поголовная чипизация домашних животных, если поймают на улице на свободном выгуле - адский штраф владельцу.

0  0
20.02.2017 11:39
- гость -

Ужас!!!Как бегали бродячие собаки,так и бегают и не важно ,что грызут людей...горе родителям ...но увы наши власти ничего не делают...

0  0
20.02.2017 12:23
- гость -

Грёбаня Ласка и её зоозащитники, только бабло отмывают, да постоянных собак сто содержат и более ничего.

0  0
20.02.2017 12:36
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 12:23

а при чём тут ласка? виновата не она, а те кто выкидывает собак

0  0
20.02.2017 12:45
- гость -

20.02.2017 12:36

а при чём тут ласка? виновата не она, а те кто выкидывает собак

Не знаю, при чём тут Ласка. Но, на улицах что-то не видно бегающих пуделей, болонок, терьеров, такс, бульдогов и других породистых собак, которых держат люди. Одни дворняжки, которые плодятся бесконтрольно сами собой. Это они бегают стаями голодные и замёрзшие. Хватит уже рассказывать про злых и жестоких людей, выбрасывающих собак на улицу. С бездомными собаками надо что-то делать.

0  0
20.02.2017 12:46
- гость -

Надо выделить там еще одну клетку для гостя 12:23

0  0
20.02.2017 13:01
- гость -

гость - 20 февраля 2017 г. 12:36 а при чём тут ласка? виновата не она, а те кто выкидывает собак -------------------------------------- Собаки плодятся на стройках, автостоянках, промпредприятиях, на территории гаражей.

0  0
20.02.2017 13:15
- гость -

дайте разрешение на отстрел... в чем проблема? или ждете что бы вашего загрызли? или вы живете в охраняемой парковке?

0  0
20.02.2017 13:21
Ыра

Но, на улицах что-то не видно бегающих пуделей, болонок, терьеров, такс, бульдогов и других породистых собак, которых держат люди.

и породистых выкидывают на ура, как только встаёт вопрос о лечении

Одни дворняжки,

а как они появились на улице?

0  0
20.02.2017 13:38
- гость -

Ыре

они сами плодяца, сторожа на стройках подкармливают, потом стройка сдана-собаки разбежались

0  0
20.02.2017 13:40
- гость -

20.02.2017 13:38 - гость -

Сейчас, по закону жанра, Ыра будет задавать вопрос из серии, что появилось раньше яйцо или курица?

0  0
20.02.2017 13:41
обезъяна

во времена моего детства ни одного ребенка не загрызли все бродячие собаки в округе были наши друзья- накормлены, обласканы и пересчитаны, со школы встречали, до дома провожали. зато и нас никто не трогал. то, что сейчас дети не знают как с собакой договориться- пробелы в школьной программе ОБЖ преподают про всякую фигню.

0  0
20.02.2017 13:46
гостю 11.39

А что власть может сделать , если отстрел запретили,составляют протоколы на хозяина собаки,если знают чья собака , чьих не знают, так и бегают, пока хозяин сам не привяжет.Вот люди просто стали безответственные и бессовестные.Зимой соседи отвязывают собаку побегать-спрашиваю, зачем?, дети из школы боятся мимо идти, говорит-будку задуло.Ну так откопай, перевяжи собаку в другое место и все дела.

0  0
20.02.2017 13:51
- гость -

хозяйские собаки не лезут сделай вид, что камень поднимаешь- бродячки знают на отлично этот жест если ребенок боится собак- купите баллончик от псов- в чем проблема?

0  0
20.02.2017 14:18
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 13:51 Бродячим собакенам нужно помочь вознестись наигуманнейшим способом - пуля\картечь, а баллончики для детишек это полумеры

0  0
20.02.2017 14:20
- гость -

Обезьяна, правильно. Надо сказать, и сейчас часто вижу, как бездомных собак подкармливают. У нас на солн поляне точно. Сама котлеты или сосиски со своего обеда отдаю, если утром на остановке такую собаку вижу. Дети часто подкармливают. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Люди тоже, по ходу...

0  0
20.02.2017 14:25
- гость -

Баллончик или ультразвук еще достать надо, а вот если собака не видит твои руки, она считает, что ты поджался и это ее наоборот провоцирует. А постоянно открытым его тоже таскать не сподручно. Имитировать подбор камня можно только для малогрупной стаи собак - большая наиболее вероятно будет атаковать, считая человека угрозой для стаи. Но правильно! Ультразвук и газ (лучше даже в виде пены) отличное средство.

0  0
20.02.2017 14:26
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 14:20 Сама котлеты или сосиски со своего обеда отдаю, если утром на остановке такую собаку вижу. ---- Вот вот, а потом ты улетаешь в Турцию на 2 недели и кормить их некому...тогда собачки начинают кормиться сами!

0  0
20.02.2017 14:29
- гость -

А чё все про баллончики и ультразвуки с пеной рекламируют, но никто не посоветовал помолиться - эффект тот же!

0  0
20.02.2017 14:34
- гость -

В курсе кто, нет? Нагнули ли Ласку прокурорские...помница за тендерок они ухватились в котором значилась ликвидация блоховозов после поимки, но ласкалы отказались глушить бобиков? Чем закончилось то, выиграли тендерок, не?

0  0
20.02.2017 14:37
- гость -

14.26,когда я улетаю в турцию, ты меня замени. И, вот увидишь, сам(а) добрее станешь, и собаки тоже. Дети собак изначально не боятся, если их не настраивают так злобные на всех и вся взрослые люди.

0  0
20.02.2017 14:38
Zorro

Администрации Махачкалы не до собак, они не трогают своих сородичей.

0  0
20.02.2017 14:39
- гость -

Молитва длинная, а нападение скорое! Поэтому, превентивно, утразвуком и если регулярно отгонять, стая уйдет с этого района.... в другой! А если рядом завелась стая бродячих, я был бы очень ласков и приветлив и каждый день кормил этих прекрасных животных шоколадками. Ведь шоколадки такие вкусные!

0  0
20.02.2017 14:45
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 14:37 14.26,когда я улетаю в турцию, ты меня замени. ------- Если я тебя заменю, то кормить там будет уже некого....все отправятся своим собачьим сапсаном прямо в свой собачий рай)

0  0
20.02.2017 14:53
Ыра

они сами плодяца, сторожа на стройках подкармливают, потом стройка сдана-собаки разбежались

То,что оказавшись на улице они начинают САМИ и бесконтрольно плодиться, это вполне закономерный факт. Но я задавала вопрос как они появились на улице? И застройщикам не мешало бы забирать своих сторожей на следующую стройку, а не создавать условия для местечкового увеличения популяции собак.

0  0
20.02.2017 14:54
Ыра

Сейчас, по закону жанра,

у тебя один закон жанра - отыскать меня на сайте и анонимно писать всякую фигню

0  0
20.02.2017 14:55
- гость -

Тебе в детстве собаки штаны спустили при одноклассниках штоле?)

0  0
20.02.2017 14:57
- гость -

14.45,эт тебе вопрос)

0  0
20.02.2017 14:59
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 14:57 Нет, меня насмерть загрызли как девятилетнюю дагестанскую девочку..давай попеним, в этой пенной собаколюбивой теме!?)))

0  0
20.02.2017 15:35
- гость -

Угадала, по ходу) чтобы трагедии такие не повторялись, нужно устранять причину таких нападений. вот мы и подкараливаем их. а злоба рождает только злобу. Как ты, так и к тебе рано или поздно.

0  0
20.02.2017 15:49
- гость -

автолюбители уничтожили за год 30тыс чел и сделали инвалидами 300тыс , треть из них дети! давайте уничтожать автолюбителей?

0  0
20.02.2017 15:53
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 15:49 автолюбители уничтожили за год 30тыс чел и сделали инвалидами 300тыс --- Чё прям выскакивали из тачек и начинали рвать и метать зубами?))

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20.02.2017 15:54
- гость -

20.02.2017 15:53 ну как то так - сегодня стритрейсер ,друг шмары багдасарян на порше сбил деда, который много лет ходил в храм в шесть утра по этому переходу - походу миром правит чёрт...

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20.02.2017 15:55
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 15:35 Сосисочками она их прикармливает)) Ты их докормишься...их станет столько, что они тебя с сосисочкой перепутают и отложат на следующий день в виде кучки))

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20.02.2017 15:57
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 15:54 Не, ну таких стритсракеров - не грех и того...накормить свинцовой сосисочкой, эт даа!!

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