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Девятилетнюю девочку в Махачкале насмерть загрызли бродячие собаки, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник.
Как сообщается, ЧП произошло на улице Петра I. Девочку нашли ее родители на обочине дороги. Они вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребенка не удалось.
Комментарии
Бродячих собак быть не должно в принципе. Они должны отлавливаться и после недели-другой выдержки в приюте, если у них не найдется хозяина, тихо усыпляться. Но это должно быть постоянным действием,а не разовой акцией.
Давно пора перенимать прогрессивный опыт США. Поголовная чипизация домашних животных, если поймают на улице на свободном выгуле - адский штраф владельцу.
Ужас!!!Как бегали бродячие собаки,так и бегают и не важно ,что грызут людей...горе родителям ...но увы наши власти ничего не делают...
Грёбаня Ласка и её зоозащитники, только бабло отмывают, да постоянных собак сто содержат и более ничего.
- гость - 20 февраля 2017 г. 12:23
а при чём тут ласка? виновата не она, а те кто выкидывает собак
20.02.2017 12:36
а при чём тут ласка? виновата не она, а те кто выкидывает собак
Не знаю, при чём тут Ласка. Но, на улицах что-то не видно бегающих пуделей, болонок, терьеров, такс, бульдогов и других породистых собак, которых держат люди. Одни дворняжки, которые плодятся бесконтрольно сами собой. Это они бегают стаями голодные и замёрзшие. Хватит уже рассказывать про злых и жестоких людей, выбрасывающих собак на улицу. С бездомными собаками надо что-то делать.
Надо выделить там еще одну клетку для гостя 12:23
гость - 20 февраля 2017 г. 12:36 а при чём тут ласка? виновата не она, а те кто выкидывает собак -------------------------------------- Собаки плодятся на стройках, автостоянках, промпредприятиях, на территории гаражей.
дайте разрешение на отстрел... в чем проблема? или ждете что бы вашего загрызли? или вы живете в охраняемой парковке?
Но, на улицах что-то не видно бегающих пуделей, болонок, терьеров, такс, бульдогов и других породистых собак, которых держат люди.
и породистых выкидывают на ура, как только встаёт вопрос о лечении
Одни дворняжки,
а как они появились на улице?
Ыре
они сами плодяца, сторожа на стройках подкармливают, потом стройка сдана-собаки разбежались
20.02.2017 13:38 - гость -
Сейчас, по закону жанра, Ыра будет задавать вопрос из серии, что появилось раньше яйцо или курица?
во времена моего детства ни одного ребенка не загрызли все бродячие собаки в округе были наши друзья- накормлены, обласканы и пересчитаны, со школы встречали, до дома провожали. зато и нас никто не трогал. то, что сейчас дети не знают как с собакой договориться- пробелы в школьной программе ОБЖ преподают про всякую фигню.
А что власть может сделать , если отстрел запретили,составляют протоколы на хозяина собаки,если знают чья собака , чьих не знают, так и бегают, пока хозяин сам не привяжет.Вот люди просто стали безответственные и бессовестные.Зимой соседи отвязывают собаку побегать-спрашиваю, зачем?, дети из школы боятся мимо идти, говорит-будку задуло.Ну так откопай, перевяжи собаку в другое место и все дела.
хозяйские собаки не лезут сделай вид, что камень поднимаешь- бродячки знают на отлично этот жест если ребенок боится собак- купите баллончик от псов- в чем проблема?
- гость - 20 февраля 2017 г. 13:51 Бродячим собакенам нужно помочь вознестись наигуманнейшим способом - пуля\картечь, а баллончики для детишек это полумеры
Обезьяна, правильно. Надо сказать, и сейчас часто вижу, как бездомных собак подкармливают. У нас на солн поляне точно. Сама котлеты или сосиски со своего обеда отдаю, если утром на остановке такую собаку вижу. Дети часто подкармливают. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Люди тоже, по ходу...
Баллончик или ультразвук еще достать надо, а вот если собака не видит твои руки, она считает, что ты поджался и это ее наоборот провоцирует. А постоянно открытым его тоже таскать не сподручно. Имитировать подбор камня можно только для малогрупной стаи собак - большая наиболее вероятно будет атаковать, считая человека угрозой для стаи. Но правильно! Ультразвук и газ (лучше даже в виде пены) отличное средство.
- гость - 20 февраля 2017 г. 14:20 Сама котлеты или сосиски со своего обеда отдаю, если утром на остановке такую собаку вижу. ---- Вот вот, а потом ты улетаешь в Турцию на 2 недели и кормить их некому...тогда собачки начинают кормиться сами!
А чё все про баллончики и ультразвуки с пеной рекламируют, но никто не посоветовал помолиться - эффект тот же!
В курсе кто, нет? Нагнули ли Ласку прокурорские...помница за тендерок они ухватились в котором значилась ликвидация блоховозов после поимки, но ласкалы отказались глушить бобиков? Чем закончилось то, выиграли тендерок, не?
14.26,когда я улетаю в турцию, ты меня замени. И, вот увидишь, сам(а) добрее станешь, и собаки тоже. Дети собак изначально не боятся, если их не настраивают так злобные на всех и вся взрослые люди.
Администрации Махачкалы не до собак, они не трогают своих сородичей.
Молитва длинная, а нападение скорое! Поэтому, превентивно, утразвуком и если регулярно отгонять, стая уйдет с этого района.... в другой! А если рядом завелась стая бродячих, я был бы очень ласков и приветлив и каждый день кормил этих прекрасных животных шоколадками. Ведь шоколадки такие вкусные!
- гость - 20 февраля 2017 г. 14:37 14.26,когда я улетаю в турцию, ты меня замени. ------- Если я тебя заменю, то кормить там будет уже некого....все отправятся своим собачьим сапсаном прямо в свой собачий рай)
они сами плодяца, сторожа на стройках подкармливают, потом стройка сдана-собаки разбежались
То,что оказавшись на улице они начинают САМИ и бесконтрольно плодиться, это вполне закономерный факт. Но я задавала вопрос как они появились на улице? И застройщикам не мешало бы забирать своих сторожей на следующую стройку, а не создавать условия для местечкового увеличения популяции собак.
Сейчас, по закону жанра,
у тебя один закон жанра - отыскать меня на сайте и анонимно писать всякую фигню
Тебе в детстве собаки штаны спустили при одноклассниках штоле?)
14.45,эт тебе вопрос)
- гость - 20 февраля 2017 г. 14:57 Нет, меня насмерть загрызли как девятилетнюю дагестанскую девочку..давай попеним, в этой пенной собаколюбивой теме!?)))
Угадала, по ходу) чтобы трагедии такие не повторялись, нужно устранять причину таких нападений. вот мы и подкараливаем их. а злоба рождает только злобу. Как ты, так и к тебе рано или поздно.
автолюбители уничтожили за год 30тыс чел и сделали инвалидами 300тыс , треть из них дети! давайте уничтожать автолюбителей?
- гость - 20 февраля 2017 г. 15:49 автолюбители уничтожили за год 30тыс чел и сделали инвалидами 300тыс --- Чё прям выскакивали из тачек и начинали рвать и метать зубами?))
20.02.2017 15:53 ну как то так - сегодня стритрейсер ,друг шмары багдасарян на порше сбил деда, который много лет ходил в храм в шесть утра по этому переходу - походу миром правит чёрт...
- гость - 20 февраля 2017 г. 15:35 Сосисочками она их прикармливает)) Ты их докормишься...их станет столько, что они тебя с сосисочкой перепутают и отложат на следующий день в виде кучки))
- гость - 20 февраля 2017 г. 15:54 Не, ну таких стритсракеров - не грех и того...накормить свинцовой сосисочкой, эт даа!!